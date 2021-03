Covid, vaccino a 106 anni per Elisa: sorrisi e consigli ai giovani

Pausa di allegria e leggerezza per il team vaccinale del distretto di Foligno della Usl Umbria 2 diretto dalla dottoressa Giuliana Fancelli. Sì, perché in giornata ha chiamato alla risposta dei sanitari la signora Elisa, classe 1915 di Gualdo Cattaneo: si è vaccinata nella postazione – non si era prenotata – di via Cagliari nella palazzina Enac dell’aeroporto.

La somministrazione

A lei è stata somministrata la dose di vaccino Pfizer e, al termine, ha voluto posare in foto con chi l’ha accolta con sorriso e gentilezza: «106 anni portati benissimo, qualche problemino di salute legato all’età, mente lucida e brillante. Ha perfino scherzato e dispensato consigli ai giovani sanitari del team vaccinale». Si tratta della signora più anziana vaccinata finora nei territori della Usl Umbria 2.