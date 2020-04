Covid, Giove sale da 20 a 28 casi: +40%

Il sindaco Alvaro Parca lo aveva puntualizzato nella notte tra martedì e mercoledì: «Ritardi del laboratorio di analisi nell’esaminare i tamponi. Probabilmente avremo i risultati della trentina di tamponi fatti e, come dicevo lunedì, c’è da aspettarsi uno sviluppo dei casi positivi». Così è stato: la Regione Umbria nella giornata di mercoledì ha aggiornato i dati per singoli comuni e Giove passa da 20 a 28 casi accertati, con un incremento del 40%. In questo modo il territorio si conferma tra quelli con il più alto tasso per 1.000 residenti: 14.76, superato solo dal 14.91 di Porano (su cui pesa la situazione del convento delle suore francescane di Maria). I ricoverati risultano quattro.

