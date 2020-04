Covid, girano di notte a borgo Bovio: puniti

Un ternano di 61 anni ed un italiano – di origini dominicane – di 32 sono stati sanzionati dalla polizia di Stato a Terni per l’inosservanza delle disposizioni governative in merito al contenimento del covid-19. Motivo? Sono stati sorpresi a girare di notte a borgo Bovio. Inutile il loro tentativo di fuga: sono stati bloccati e controllati dagli agenti. Il più giovane aveva con sé otto grammi di cocaina e per questo motivo è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio. Incontro interrotto.

