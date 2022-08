Covid in decremento, scatta riconversione di 34 posti letto negli ospedali umbri

Coronavirus in grande discesa e in Umbria scatta la riconversione dei posti letto Covid in ‘bianchi’. Lo ha stabilito la direzione regionale salute e welfare: sarà un passaggio graduale.

Gli ospedali coinvolti

Da lunedì saranno riconvertiti 10 posti letto all’azienda ospedaliera di Perugia e altrettanti in quello di Terni, in quest’ultimo caso dal 1° al 5 settembre. A Foligno la riconversione riguarderà 6 posti, 8 in quello di Branca. C’è poi la Rsa Seppilli di Perugia: «Viene riconvertita completamente in ‘bianca’ con immediato stop dei ricoveri per Covid-19», informa la Regione. «Si sottolinea che qualora la curva pandemica dovesse riprendere a salire e con essa il numero dei pazienti che dovessero necessitare di ricovero ospedaliero, si procederà ad adeguare il numero di posti letto Covid necessari».

Vaccinazioni

La direzione infine «sottolinea il ruolo fondamentale della vaccinazione nel ridurre il rischio di forme severe correlate al Covid e quindi la pressione sulle strutture ospedaliere, in modo da liberare posti letto per ricoveri legati ad altre patologie. A tal proposito, si ricorda che è possibile prenotare la vaccinazione tramite portale regionale (https://vaccinocovid.regione.umbria.it/) con l’App dedicata SanitApp, presso i medici di medicina generale e nelle farmacie aderenti».