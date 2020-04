Covid, tasso positivi per 1000 residenti

Sono 1.106 le persone attualmente positive in Umbria al covid-19, mentre il dato complessivo dall’inizio dell’emergenza è salito a 1.175. Al 3 aprile sono quattro i comuni che presentano un tasso positivi – che varia di giorno in giorno – per mille residenti superiore a 5: si tratta di Giove (14 casi, indice del 7.38), Preci (4, dato 5.71), Castel Giorgio (12, 5.7) e Porano (11, 5.66). Numero più basso per le principali città: Perugia registra un 1.9, Terni 0.88, Spoleto 0.71, Foligno 0.56, Gubbio 2.09, Orvieto 2.38, Assisi 0.88 e Città di Castello 2.36. Nel territorio ternano spiccano – oltre a quelle già citate – le aree di San Gemini (3.04) e Baschi (2.99). A Gualdo Cattaneo (la frazione di Pozzo è ‘zona rossa’) risultano in via ufficiale 17 positività per un tasso del 2.89.

