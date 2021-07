L’appello: «46 su 67 nuovi casi persone non vaccinate. Fatelo»

L’appello è del commissario regionale all’emergenza Covid per l’Umbria, Massimo D’Angelo, e arriva dopo i 67 nuovi casi certificati nella giornata odierna: il messaggio è per coloro ancora dubbiosi sul fatto di sottoporsi a vaccinazione.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

La statistica e il messaggio

In merito ai dati riferiti alla giornata di sabato D’Angelo spiega che quello più significativo ato più significativo «è che 46 nuovi casi su 67 sono persone non vaccinate. Allo stesso modo, tra i 21 nuovi positivi che presentano una sintomatologia lieve, 16 non sono vaccinati. I dati ribadiscono inequivocabilmente quanto sia importante sottoporsi a vaccinazione, per proteggere se stessi e gli altri. L’analisi dei dati nazionali evidenzia inoltre che nei soggetti che contraggono il virus e sono vaccinati con ciclo completo, il rischio di ospedalizzazione si riduce in maniera drastica rispetto ai soggetti contagiati e non vaccinati. Faccio pertanto un appello a tutti gli umbri che ancora non lo abbiamo fatto, di aderire alla vaccinazione, anche per evitare di ritornare in situazioni di forti limitazioni della vita sociale e di grande stress – conclude – del sistema sanitario ospedaliero e territoriale».