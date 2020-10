Covid, Magione: 97 attuali positivi

Dieci nuovi casi e totale degli attuali positivi che passa a quota novantasette. Ad aggiornare il quadro della situazione nella serata di martedì è il sindaco Giacomo Chiodini: «Si registra comunque – specifica – una significativa riduzione degli isolamenti, complice anche il rientro mercoledì di alcune classi alle scuole con la fine della quarantena per gli alunni che avevano utilizzato gli scuolabus fermati qualche giorno fa».

«Ex Ospedaletto»

Un caso di riguarda un ospite della residenza per persone con disabilità ‘Ex Ospedaletto’: «È emersa – scrive Chiodini – durante uno screening generale tra i residenti e gli operatori impegnati nell’assistenza. Al termine di questo test collettivo è stato registrato un solo caso di contagio che è stato subito posto in isolamento. Continuerà nei prossimi giorni il monitoraggio della situazione. Le visite dei parenti erano già state interrotte da diverse settimane».

Trasporto

Infine il sindaco di Magione sottolinea che «non avendo ricevuto da Usl Umbria 1 – a causa dell’elevato numero di pratiche in lavorazone dal personale sanitario – i certificati di fine isolamento delle classi e dei bambini degli scuolabus posti in quarantena, domani gli alunni potranno rientrare a scuola, previa presentazione – nelle modalità indicate dagli istituti – dei referti o certificati. L’amministrazione infatti, a tutela degli stessi alunni, non potrà garantire il servizio di trasporto in andata. Viene invece assicurato il servizio di ritorno al fine di svolgere le opportune verifiche nella mattina di mercoledì».