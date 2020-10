Covid, Magione: altre classi in quarantena

Due nuovi classi in quarantena nel territorio comunale di Magione. L’aggiornamento serale è del sindaco Giacomo Chiodini: una è alla scuola media e l’altra alle elementari di Agello.

Fermo anche scuolabus

«Si complica – sottolinea Chiodini – la gestione delle attività scolastiche a livello comunale. I plessi saranno regolarmente aperti domani su tutto il territorio, ma – mentre si annotava felicemente il rientro in aula del primo gruppo di studenti isolati alle medie (tutti negativi al tampone) – si registrano invece due nuove classi scolastiche da sottoporre – su indicazione di Usl Umbria 1 – a quarantena. Si tratta di una classe alle scuole secondarie inferiori di Magione e di un’altra alle primarie di Agello. Per quest’ultimo caso si è costretti a interrompere anche il servizio scuolabus e fermare a casa gli alunni presenti sul mezzo assieme all’alunno poi risultato positivo: il personale degli uffici comunali sta chiamando le famiglie dei ragazzi presenti sul pullman, mentre la scuola ha comunicato la quarantena sul registro di classe. Andranno in isolamento anche i relativi insegnanti. Siamo impegnati – assieme al personale docente e non docente, alle presidi Volpi e Monichini, all’assessore Maghini e agli uffici comunali preposti – a mantenere le scuole aperte in piena sicurezza. Serve però l’aiuto di tutti». Complessivamente sono 67 gli attuali positivi a Magione (+6) con 202 persone in isolamento.