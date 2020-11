Covid, Montecastrilli: sospesa attività scuole infanzia e primaria

Sospensione dell’attività didattica in presenza da domani, 3 novembre, fino al 10 per scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno. Il tutto «per eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità e per poter procedere anche alla sanificazione di tutte le aule»: l’ordinanza è di Fabio Angelucci, sindaco di Montecastrilli.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Il perché

Il provvedimento arriva in seguito alla nota giunta dalla dirigente dell’istituto comprensivo di Montecastrilli con la quale «a causa di contatti – si legge nell’ordinanza – con positivi Covid, comunica che la quasi totalità degli alunni, dei collaboratori e dei docenti delle scuole dell’infanzia e primaria sono in quarantena». Urgenza di intervenire e stop all’attività in presenza.