Covid, Narni: casi attuali sopra quota 60

Continuano ad aumentare i casi di Covid-19 riscontrati nel territorio comunale di Narni. Il sindaco Francesco De Rebotti ha reso noto nel primo pomeriggio di martedì un nuovo caso: «In base alla informazione arrivatami dalla Usl (ed in attesa di comunicazione ufficiale per emettere ordinanza di isolamento contumaciale) è stata posta in isolamento una classe seconda del liceo scientifico ‘Gandhi’ di Narni Scalo ed il personale didattico afferente. Ciò in virtù di una positività riscontrata in data odierna fra gli studenti della classe».

L’aggiornamento

Nel tardo pomeriggio arriva un ulteriore aggiornamento: «Dopo una lunga giornata di verifiche sono risultati positivi al Covid-19 undici cittadini narnesi (di cui uno solo domiciliato) che ho sentito da martedì mattina a pochi minuti fa, sono in buone condizioni, in alcuni casi con sintomi lievi. Sono stati sottoposti ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questo casi, la puntuale ricostruzione epidemiologica per individuare eventuali contatti. Una parte importante di questi ultimi casi sono ancora riconducibili all’indagine epidemiologica della Usl attuata dopo il caso di positività individuato nella scuola primaria di Narni centro. Un dato quasi definitivo questo ed in aggiornamento sulla base delle comunicazioni ufficiali della Usl stessa. Tre di questi casi sono legati invece al caso di positività registrato nei giorni scorsi all’ospedale di Narni (quelli riguardanti soggetti pazienti o operatori residenti inaltri comuni non vengono registrati dal sottoscritto). È presente negli undici anche il caso di positività che ha comportato l’isolamento di una classe del liceo di Narni Scalo. Quindi la situazione aggiornata al momento resta di 61 positività – la dashboard invece ne segnala uno in più – di cittadini narnesi, 1 positività di cittadini narnesi domiciliati fuori comune, 4 soggetti residenti fuori regione ma domiciliato a Narni».