Narni, tre nuovi casi: donna ricoverata in condizioni serie

Salgono a undici gli attuali positivi nel territorio comunale di Narni. Nella tarda serata di martedì sono stati accertati tre ulteriori casi: lo comunica il sindaco Francesco De Rebotti.

Una donna in ospedale in serie condizioni



De Rebotti spiega che «i primi due sono una strettissimi famigliari – asintomatici e già sottoposti ad isolamento domiciliare – di uno dei casi precedenti; la terza una signora attualmente ricoverata all’ospedale di Terni. In corso, anche per questi casi, la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti. La signora ricoverata a Terni è in serie condizioni e la fonte non soni contatti con i casi precedenti ma probabilmente un contatto risalente a Ferragosto con persone provenienti da altra regione. La situazione è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari.

A tutti gli undici cittadini narnesi vanno i miei migliori auguri. Si rinnova l’invito ad osservare scrupolosamente le basilari linee di comportamento e precauzioni fin qui adottate. Particolarmente – chiude il sindaco – significativo ed importante, in particolare per la fascia giovanile, scaricare ed utilizzare l’App Immuni che permette una più rapida ed efficace indiciduazione di contatti con casi di positività».