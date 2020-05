Covid, c’è una nuova positività a Narni

C’è una nuova positività al Covid-19 a Narni. Si tratta di una donna: a comunicarlo, nela tarda mattinata di giovedì, è il sindaco Francesco De Rebotti. «Non è correlato ai casi precedenti e la fonte di contagio potrebbe essere avvenuta in ambito ospedaliero ternano, in una delle visite a familiare convivente oggetto nel tempo di cinque tamponi, sempre negativi. Il soggetto era già stato sottoposto ed era uscito dal periodo di isolamento domiciliare fiduciario ed era stato oggetto già in precedenza di un tampone che era risultato negativo».

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

L’aggiornamento

Il sindaco sottolinea che «sarà sottoposta ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso la ricostruzione epidemiologica. La situazione è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari. Il totale dei casi presenti sul territorio narnese, di cui uno ancora in cura all’ospedale di Terni è di due soggetti. Ad entrambe vanno i miei migliori auguri di pronta guarigione. Si rinnova – chiude De Rebotti – l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le linee di comportamento fin qui adottate».