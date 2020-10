Covid, nuovo Dpcm Conte: ‘stretta’ in arrivo

Le regole fondamentali non cambiano, ma qualche novità ci sarà. Entro mercoledì il premier Giuseppe Conte firmerà il nuovo Dpcm per il Covid-19: ad anticipare le possibili misure è Il Corriere della Sera nell’articolo a firma Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini. Al Parlamento sarà chiesto di prorogare l’emergenza fino al 31 gennaio 2021.

Verso la ‘stretta’

Previsto – tra le misure di maggior rilievo – il probabile obbligo di utilizzo di mascherine all’aperto come già sta accadendo nel Lazio, quindi il ‘coprifuoco’ per tenere sotto controllo la movida e la limitazione del numero di persone nei luoghi chiusi. Per quel che concerne i trasporti non si potrà andare oltre l’80% dei posti a sedere; discoteche chiuse e coperti ridotti nei ristoranti.

Spettacoli e sport

Non più di 1.000 persone alla volta nei luoghi all’aperto, con rispetto della distanza interpersonale. Stesso limite per gli impianti sportivi, mentre al chiuso – cinema, teatri e sale da concerto – il tetto è fissato a quota 200. Il governo inoltre potrebbe decidere di far chiudere i locali aperti al pubblico alle 22 o alle 23 se la curva epidemiologica dovesse registrare una nuova impennata.