Aumenta il numero dei positivi attuali a San Gemini, nel Ternano. L’amministrazione comunale ha aggiornato il quadro della situazione nel pomeriggio di lunedì dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Usl Umbria 2: c’è sia un nuovo caso (in totale sono tre gli attuali) che una guarigione in più (tredici in totale). «Il contagio, come per i precedenti due casi, sarebbe avvenuto in una struttura sanitaria in altro comune. Sono state attivate tutte le procedure di legge».

