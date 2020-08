Covid, Orvieto: due nuovi positivi

Salgono i casi di Covid-19 nel territorio comunale di Orvieto. Due positività in più sono state accertate in seguito all’indagine epidemiologica eseguita dal dipartimento di prevenzione della Usl Umbria 2, impegnato nell’esecuzione del tampone rinofaringeo a quindici contatti stretti della 41enne risultata positiva al coronavirus. Si tratta di un ragazzo di 30 anni e di un uomo di 70, totalmente asintomatici e già in isolamento fiduciario. Per loro è scattato ora quello domiciliare: sono seguiti dai medici di medicina generale e dalla Usca del distretto Usl Umbria 2 di Orvieto.

