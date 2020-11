Covid, ospedale ‘da campo’ Terni: «Lunedì l’attivazione»

Un breve video per smentire la presenza dei vigili del fuoco nella notte tra sabato e domenica. E soprattutto annunciare che da lunedì la struttura accoglierà i primi pazienti. A lanciarlo via Facebook nel pomeriggio di sabato è stato il commissario straordinario dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni, Pasquale Chiarelli: l’attenzione è tutta sull’ospedale ‘da campo’ completato grazie al lavoro della Croce Rossa Italiana per avere venti posti letto Covid in più.

IL PIANO DI SALVAGUARDIA DELLA REGIONE UMBRIA

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

L’annuncio

«La tenda c’è mi sembra? Non è volata via su Marte? Qualcuno diceva che sono venuti i vigili del fuoco?», le domande ‘ironiche’ di Chiarelli nei secondi iniziali del video in compagnia dei responsabili della CRI. «Al fine di prevenire problemi – il messaggio – è stata chiamata una ditta per riempire di acqua i new jersey presenti nell’area e la Croce rossa è intervenuta per verificare la stabilità della struttura complessiva in vista dell’attivazione prevista per lunedì prossimo. Saremo pronti e tranquilli. In sicurezza». Ciò avverrà con due giorni di anticipo – 25 novembre – rispetto alla data indicata nel piano di salvaguardia della Regione Umbria.