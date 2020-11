Covid Umbria, approvato il piano di salvaguardia: «150 posti letto in più. Il picco dei ricoveri ai primi di dicembre»

Aggiornamenti a seguire

Approvato il piano di salvaguardia per l’emergenza Covid-19 nel primo pomeriggio di lunedì. Subito dopo si è svolta la presentazione – telematica – dei dettagli in conferenza stampa.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

I numeri e gli aumenti



Tesei: «I pochi tamponi effettuati – le paole della presidente della Regione – nel fine settimana sono pochi indicativi. In terapia intensiva abbiamo 72 persone, i ricoverati sono 447. Le guarigioni sono il 70% dei contagi attuali, c’è un incremento notevole. L’indice di letalità è dell’1,37%, nell’ultima settimana i tamponi medi sono circa 4.500. Le terapie intensive attivate sono 127, semi-intensive 62 e i posti letti Covid attivati sono 552 su 576.

Il piano di salvaguardia. L’ospedale delle Marche



«L’obiettivo – ha proseguito Tesei – è di realizzare altri 150 posti letti covid, di cui 25 in sub intensiva e 40 terapie intensive. Più l’altra possibilità di poter utilizzare 14 posti di terapia intensiva presso l’ospedale delle Marche e 58 posti letto Covid Rsa. Ci aspettiamo il picco dei ricoveri ai primi di dicembre». Quindi è intervenuto l’assessore alla sanità Luca Coletto: «Stiamo andando oltre al piano di governo approvato dal Governo. La potenzialità viene ulteriormente ampliata, direi che la disponibilità odierna dei 127 posti letto sia un risultato da sottolineare e ora vogliamo avere un minimo di riserva. Non vogliamo interrompere i servizi per l’oncologia, c’è la volontà di mantenere questa necessità: ora appare solo il Covid, ma i pazienti che soffrono di tumori ed infarti continuano ad esserci».

L’impatto sulla popolazione

Poi il direttore regionale alla sanità Claudio Dario: «La nostra regione ha sofferto più di altre l’impennata dell’epidemia, determinata da vari fattori. Il principale è che la nostra popolazione nell’indagine epidemiologica del ministero aveva evidenziato un contatto con il virus dello 0,9%, evidentemente molto sensibile e che quindi ha subito più facilmente lo sviluppo del contagio. Questa è la terza settimana dagli interventi di ‘raffreddamento’ del contagio e sarà la settimana decisiva per farci capire l’effettivo dispiegamento nei numeri di questo ‘raffreddamento’.

Abbiamo individuato delle strutture esterne all’Umbria per contenee il più possibile l’erosione delle altre attività per i pazienti non Covid, vogliamo mantenerle il più possibile attive