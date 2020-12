Covid, ospedale Terni: con il vaccino c’è vigilanza armata h24

di S.F.

Vaccino Pfizer anti Covid-19 in arrivo e non solo al ‘Santa Maria‘ di Terni. In ospedale occorre sorvegliare le dosi e allora l’azienda ospedaliera ha avviato la procedura negoziata – si parte con un avviso esplorativo per raccogliere manifestazioni di interesse – per assicurarsi il servizio di vigilanza armata per l’emergenza: l’importo presunto, che può essere oggetto di ribasso, è di 51 mila euro. Durata massima sei mesi.

La vigilanza

Il focus è sulla sorveglianza – una singola persona per il servizio – dei vaccini h24 per sei mesi, fino al periodo estivo. Non solo: si parla di un’unità h24 anche per la portineria centrale ed il pronto soccorso, più l’obitorio dalle 8 alle 20 e la porta Pet dalle 7 alle 22. Con una differenza per quest’ultimi quattro: «Devono intendersi presunti e verranno confermati entro i primi venti giorni di ciascun mese». Il tutto potrà subire delle variazioni in base allo sviluppo dell’emergenza epidemiologica. La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata all’11 gennaio.