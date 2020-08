Aeroporto Perugia, arrivi da Malta: venerdì tamponi

Il ministro Speranza ha firmato l’ordinanza per il monitoraggio dei rientri dall’estero e allora da venerdì ecco la novità all’aeroporto ‘San Francesco’ di Perugia. Tamponi per tutti coloro che arriveranno da Malta: lo annuncia l’assessore regionale alla salute, Luca Coletto.

L’ORDINANZA DEL MINISTRO SPERANZA

In isolamento

Accadrà nel pomeriggio poco dopo le 16: «Dopo aver informato la prefettura e la questura di Perugia abbiamo deciso di effettuare i tamponi ai passeggeri in arrivo da Malta direttamente in aeroporto, anche perché l’ordinanza – aggiunge – è entrata in vigore da poche ore e molti di loro potevano non essere informati nel modo opportuno. Venerdì quindi, al San Francesco con l’aiuto dei volontari della protezione civile, il personale sanitario effettuerà i tamponi ai passeggeri che, comunque, dovranno stare in isolamento fiduciario fino al momento dell’esito».