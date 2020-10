Covid, per l’attività motoria serve la mascherina

Uno dei dubbi sollevati dalla recente ‘stretta’ della presidenza del Consiglio dei ministri, con il Dpcm che lo scorso 7 ottobre ha nuovamente esteso l’utilizzo della mascherina per contenere la diffusione del Covid-19, era se tale misura riguardasse anche chi pratica attività sportiva. Sabato il ministero dell’Interno, attraverso una circolare, ha risposto spiegando che «sono esentati dall’obbligo di utilizzo del dispositivo solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata invece dall’obbligo in questione». Uan distinzione – attività sportiva vs. motoria – che torna quindi d’attualità dopo i mesi del lockdown. In sostanza, chi andrà a farsi la sua classica corsetta, dovrà indossarla. A rischio di sanzioni comprese fra 400 e 1.000 euro.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON