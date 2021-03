Nuovo trasferimento dall’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia per un Ecmo (Extracorporeal membrane oxygenation) veno-venoso. Una giovane donna in stato di gravidanza è stata portata in elicottero all’ospedale ‘Careggi‘ di Firenze per l’esecuzione del trattamento, resosi necessario a causa della grave insufficienza respiratoria acuta da Covid-19: era ricoverata da qualche giorno nell’unità di terapia intensiva 2 della struttura ospedaliera.

