Covid, prestazioni diagnostiche: modalità di prenotazione

Come prenotare prestazioni diagnostiche in periodo di emergenza Covid-19? La Regione ha pubblicato le tre modalità: dipendono dallo stato della persona che la richiede.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Persona con sintomi riferibili a Covid-19

In questo caso il soggetto «deve contattare il medico (medico di medicina generale, pediatra di libera scelta o medico di continuità assistenziale) il quale dopo necessaria valutazione segnalerà il caso al servizio di igiene e sanità pubblica della Asl, che disporrà l’esecuzione del test molecolare (tampone oro-rinofaringeo). La persona si deve porre in isolamento domiciliare e non deve recarsi autonomamente ad effettuare il tampone. Il test è gratuito e il percorso successivo alla segnalazione viene seguito dal servizio igiene sanità pubblica».

Persona asintomatica che richiede la prestazione per proprio interesse

«Il cittadino che non presenti sintomi di Covid ma volesse effettuare un test per suo interesse (test richiesti per accedere a paesi stranieri, ad università, per effettuare sport, per sicurezza personale, per screening dei lavoratori etc.) deve richiedere la prestazione al medico, il quale effettuerà la richiesta su ricetta bianca con oneri a totale carico del cittadino (test molecolare: 76,90 euro; test sierologico: 9,70 euro). La prenotazione può essere effettuata presso il Cup o presso i laboratori privati».

Persona con test sierologico positivo

In quest’ultima circostanza la persona «deve contattare il medico (medico di medicina generale, pediatra di libera scelta o medico di continuità assistenziale) il quale dopo necessaria valutazione segnalerà il caso al servizio di igiene e sanità pubblica della Asl, che disporrà l’eventuale esecuzione del test molecolare (tampone oro-rinofaringeo). La persona si deve porre in isolamento domiciliare e non deve recarsi autonomamente ad effettuare il tampone. Il test è gratuito e il percorso successivo alla segnalazione viene seguito dal servizio igiene sanità pubblica».