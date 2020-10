Residente positivo a Lisciano Niccone: è il primo caso

C’è un altro territorio comunale del perugino dove si registra la prima positività assoluta – di un residente del posto – al Covid-19. Si tratta di Lisciano Niccone: a renderlo noto è l’amministrazione comunale nel pomeriggio di mercoledì.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

L’invito alla calma



Il Comune specifica che si tratta «di una persona residente he risulta già sottoposto a quarantena, è in isolamento ed in buone condizioni. L’Usl ha già predisposto tutte le procedure per l’indagine epidemiologica per la ricostruzione dei contatti; questo come detto è il secondo caso, il primo che coinvolge un residente del nostro Comune. Si invita la cittadinanza a mantenere la calma e a non creare allarmismi: il rispetto dei protocolli e delle regole anti-Covid 19 quali elementi essenziali che devono essere rispettate da parte di tutta la popolazione. Saranno attivati tutti i protocolli previsti. Si coglie l’occasione per augurare una pronta guarigione alla persona positiva al Covid-19».