Covid, primo caso assoluto a Cannara

Ventisette nuovi casi di Covid-19 in Umbria nella giornata odierna. Tra loro c’è il primo assoluto – lo segnala la dashboard della Regione – nel territorio comunale di Cannara, in provincia di Perugia: nei mesi precedenti non si era registrata alcuna positività. Si tratta del 70° Comune umbro ad essere interessato dal coronavirus dall’inizio dell’emergenza epidemiologica. Restano a zero Vallo di Nera, Tuoro sul Trasimeno, Sellano, Scheggino, Sant’Anatolia di Narco, Polino, Poggiodomo, Penna in Teverina, Parrano, Paciano, Otricoli, Montone, Monte Santa Maria Tiberina, Monteleone d’Orvieto, Monteleone di Spoleto, Montegabbione, Monte Castello di Vibio, Lisciano Niccone, Fossato di Vico, Fabro, Cerreto di Spoleto e Attigliano.

