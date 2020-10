Covid, restano dodici i Comuni senza casi da inizio emergenza

Da Poggiodomo, il meno popoloso della regione, a Monteleone di Spoleto, il più in alto. Sono due dei dodici comuni umbri – pari al 13% del totale – che dall’inizio dell’emergenza epidemiologica non hanno registrato positività al Covid-19 secondo quanto riporta la dashboard regionale: gli altri sono Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Otricoli, Parrano (in provincia di Terni), Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Paciano, Scheggino e Vallo di Nera (Perugia). Tra gli ultimi territori dove sono stati accertati i primi casi Polino, Cerreto di Spoleto e Monte Castello di Vibio.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON