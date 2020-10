San Gemini, sospesa attività nelle scuole

«A seguito del riscontro di crescenti casi di positività soprattutto in ambito scolastico, si è ritenuto opportuno sospendere l’attività didattica in presenza fino al completamento della verifica della diffusione dei contagi da parte dell’Usl Umbria2». A comunicarlo è il sindaco di San Gemini, Luciano Clementella: firmata la specifica ordinanza per la temporanea chiusura. Riguarda la secondaria di I° grado ‘Volta’, la primaria ‘Sabin’ e la scuola per l’infanzia ‘Rodari’.

SAN GEMINI, L’AUMENTO DEI CASI TRA I BAMBINI

La decisione

Clementella spiega che il percorso è stato condiviso con la dirigente scolastica e la Usl Umbria 2 per «per tutelare i nostri bambini e ragazzi, i loro insegnanti, gli operatori scolastici, le loro famiglie e la nostra comunità. Un augurio di pronta guarigione ai nostri concittadini contagiati. Vi esprimiamo la nostra vicinanza e stiamo lavorando tutti per il ritorno alla normalità». Prosegue intanto la verifica della diffusione dell’infezione tra gli alunni e gli operatori: nel territorio comunale – come segnala la dashboard della Regione Umbria – ci sono 25 attuali positivi.