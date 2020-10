San Gemini, altri 11 bimbi positivi: il totale dei casi sale a 20

L’aggiornamento di domenica mattina della Regione Umbria attribuisce ben 14 nuovi casi al territorio comunale di San Gemini che, sommati ai 6 esistenti – 8 quelli comunicati dal sindaco Luciano Clementella sabato sera – portano il totale a 20. Un incremento relativamente enorme, in un giorno solo, superiore al 200%.

SAN GEMINI: ORDINANZE PER LIMITARE L’ESTENSIONE DEL CONTAGIO

Il quadro

Secondo quanto ricostruito, in attesa delle conferme della Usl Umbria 2, il cui lavoro con l’ascesa dei contagi si sta facendo via via sempre più complesso, 11 dei nuovi casi riguardano altrettanti bambini di una classe della scuola elementare. Questi vanno ad aggiungersi a quelli già riscontrati, relativi ad altri 2 alunni – per un totale di 13 – ed altrettante insegnanti (2) positive al virus. Un quadro non certo semplice da gestire e che potrebbe ulteriormente appesantirsi con il passare delle ore anche in ragione dei normali contatti intrafamiliari. Autorità sanitaria e amministrazione comunale – che monitrano costantemente l’evolversi della situazione – temono anche l’estensione degli strasichi-Covid di una festa di compleanno che si è tenuta ad inizio ottobre, a cui erano presenti diversi giovani. Anche per questo i numeri, come altrove, devono essere considerati parziali e in costante evoluzione.

