Covid: «Scuole, rischio calcolato. Lo stop al vaccino è trasparente»

servizio di Federica Liberotti

Un intervento autorevole per capire quale sia la situazione-Covid in Umbria, in un momento in cui i contagi sono in ripresa ma la pressione sugli ospedali non ha raggiunto livelli di allarme. È quello di Daniela Francisci, docente universitario e direttore delle malattie infettive dell’ospedale di Perugia, venerdì pomeriggio a Terni insieme a Luca Gammaitoni del dipartimento di fisica e geologia di UniPg nell’ambito dell’iniziativa ‘Apericerca’. Con lei abbiamo parlato di andamento dei contagi, ripartenza delle scuole, prospettive e ricerca sui vaccini.