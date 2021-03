Covid, scuole Umbria: giù studenti positivi, 25 classi in isolamento

Da 44 a 21. Più che dimezzato il numero degli studenti positivi al Covid-19 in Umbria nel giro di una settimana: l’aggiornamento lo fornisce la Regione Umbria. Restano invariate le classi in isolamento, 25 (con diversa distribuzione, nelle scuole per l’infanzia si passa da 4 a 11), mentre i cluster diminuiscono da 8 a 6.

Salgono gli ‘attenzionati’

Tra il personale scolastico al momento risultano positivi al virus in 14, due in meno rispetto allo scorso venerdì. I contatti stretti in isolamento passano da 599 a 507, gli alunni ‘attenzionati’ – vale a dire sottoposti a sorveglianza sanitaria e tampone antigenico senza quarantena – aumentano da 243 a 348. Tra i 21 casi tra gli studenti 8 sono delle scuole elementari, 6 dell’infanzia, 3 delle medie e 4 delle superiori.