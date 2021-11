Covid, scuole Umbria: gestione casi, si cambia

Recepimento ed efficacia del documento del ministero della Salute in merito all’individuazione e gestione dei contatti positivi al Covid in ambito scolastico. Il via libera della Regione Umbria è arrivato giovedì con una specifica determina direttoriale a firma Massimo Braganti: l’atto governativo «contiene una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2, al fine di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico. Tale documento sostituisce il piano scuole anno scolastico 2021-2022 approvato lo scorso 15 ottobre.

