Covid, secondo giorno di seguito senza casi

Nessun nuovo contagio da Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore, fra le ore 8 di mercoledì 27 e di giovedì 28 maggio. Secondo giorno consecutivo senza nuovi casi, quindi, ma il numero degli attuali positivi (45) non cambia visto che nello stesso arco temporale non sono state registrate ulteriori guarigioni (1.311 il totale). I tamponi effettuati sono stati 1.239 per un totale di 67.441.

Ricoveri e isolamenti

Nessuna variazione anche per i decessi legati al Covid in Umbria – fermi a 75 – mentre per i ricoveri si registra un incremento di una unità (16). Di questi, 2 (invariato) sono in terapia intensiva. I positivi in isolamento contumaciale sono invece 29 (-1).

Articolo in aggiornamento