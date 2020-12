Covid, Ferentillo: sindaco in quarantena

«Per qualche giorno non mi troverete né in Comune né in farmacia». Inizia così la comunicazione del sindaco di Ferentillo, Elisabetta Cascelli, lanciata nella mattinata di sabato: «Sono infatti in quarantena». Poi la rassicurazione per chi, nella scorsa settimana, è entrato in contatto con lei: «Venerdì sera ho avuto il risultato del tampone per covid al quale mi sono volontariamente sottoposta, ed è negativo. Sarò comunque sempre raggiungibile telefonicamente ed in Comune troverete il vice sindaco Massimiliano Costantini, l’assessore Roberto Pellini e gli altri consiglieri per gli incarichi che gli competono. In farmacia, le mie collaboratrici, saranno come sempre, all’altezza della situazione».

