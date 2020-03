Terni, videochiamate whatsapp: novità per i pazienti positivi

Uno smartphone con abilitazione whatsapp in tutte le aree di degenza dedicate ai pazienti sospetti o positivi al covid-19. È l’azienda ospedaliera di Terni ad aver optato per questa decisione ed il motivo è semplice: in questo modo si potranno contattare i propri familiari attraverso le videochiamate, oltre a sopportare meglio la solitudine dell’isolamento.

La gestione

Gli smartphone sono già stati consegnanti e saranno gestiti dal personale infermieristico con tutte le misure igienico-sanitarie del caso: durante il corso della giornata sarà data la possibilità a tutti i pazienti ricoverati – in maggior misura persone anziane e poco esperte con whatsapp e la videotelefonia – di fare un collegamento di alcuni minuti con un familiare. «Nel completo isolamento – viene messo in evidenza dal ‘Santa Maria’ – in cui le persone malate e le relative famiglie vengono scaraventate una volta entrate in contatto con il virus, umanizzare le cure è fondamentale: di qui l’importanza non soltanto di offrire un sostegno psicologico, garantito dagli operatori del servizio di psicologia aziendale, ma anche di favorire una comunicazione quotidiana tra il paziente e la sua famiglia che riduca il disagio del distacco e dia ancora più forza a chi combatte contro l’infezione».