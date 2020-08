Covid, Spoleto: obbligo mascherina 18-6, c’è l’ordinanza. I luoghi

Mascherina obbligatoria dalle 18 alle 6 nelle aree più a rischio sovraffollamento, in particolar modo negli spazi a ridosso dei luoghi e dei locali aperti al pubblico. Il sindaco di Spoleto, Umberto De Augustinis, ha firmato venerdì mattina l’ordinanza valida fino al 7 settembre.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Dove

Dispositivo di protezione individuale obbligatorio in piazza Achille Sansi, piazza Fratelli Bandiera, via Tommaso Martani, vicolo del Forno, largo Francisco Ferrer, vicolo della Genga, via Palazzo dei Duchi, vicolo di Volusio, vicolo del Mercato, corso Giuseppe Mazzini, piazza del Mercato, piazza del Comune, piazza della Genga, via Aurelio Saffi, via Arco di Druso, via del Mercato, via del Municipio, via dell’Angelo, via dello Sdrucciolo, via della Trattoria, via di Visiale, via Filippo Brignone e vicolo della Basilica.