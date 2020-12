Covid, Spoleto piange il medico Natale Mariani

Cento casi dall’inizio della pandemia, 25 dei quali ancora positivi. E da oggi, purtroppo, il secondo decesso dopo quello del dottor Stefano Brando, a Perugia, tra i medici di medicina generale per complicazioni legate al Covid-19. Si tratta dello spoletino Natale Mariani, aveva 66 anni e da giorni era ricoverato in terapia intensiva, con successivo trasferimento all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. A ricordarlo anche il primo cittadino di Campello sul Clitunno, Maurizio Calisti: «Purtroppo – il messaggio di cordoglio – ci ha lasciati, un’altra vittima tra gli operatori sanitari. Un grande abbraccio alla famiglia». Laureatosi nel 1981 all’università di Perugia, il dottor Natale Mariani era iscritto dallo stesso anno all’Ordine dei medici della provincia di Perugiail cui presidente attuale, Graziano Conti, si unisce al cordoglio per la scomparsa del collega.

