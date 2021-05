Covid, tamponi rapidi agli studenti dell’Itt Allievi-Sangallo

Dal 3 maggio gli studenti e il personale scolastico dell’Itt Allievi-Sangallo possono effettuare il test rapido per la rilevazione dell’antigene del Covid a scuola. L’iniziativa è partita dai rappresentanti degli studenti in consiglio di istituto dell’Itt che, in vista dell’incremento della didattica in presenza, hanno richiesto di poter effettuare lo screening direttamente a scuola. E’ stato possibile realizzare quanto richiesto grazie alla disponibilità e alla collaborazione di FarmaciaTerni che ha messo a disposizione il suo personale.

«Sono contenta che si sia potuto realizzare quanto richiesto dagli studenti – afferma il dirigente scolastico la professoressa Cinzia Fabrizi – poiché dare la possibilità di effettuare il test rapido direttamente a scuola è un modo per individuare i casi asintomatici e garantire quindi una maggiore sicurezza e tranquillità per tutti. Ringrazio l’azienda farmaceutica di Terni che si è resa disponibile. La prima giornata di screening è andata molto bene con circa 80 tamponi effettuati e molte sono le prenotazioni per i prossimi giorni». FarmaciaTerni, evidenzia l’amministratore di FarmaciaTerni Stefano Minucci, «anche in questa situazione di grande difficoltà a causa del contesto pandemico, conferma la propria disponibilità ad aderire alle campagne che hanno oltre al carattere sanitario anche una valenza sociale. Pertanto abbiamo risposto positivamente e con entusiasmo all’invito degli studenti, destinando personale e risorse per tre sessioni settimanali, in modo da concludere l’iter dello screening entro il termine dell’anno scolastico». L’assessore con delega alle partecipate del Comune di Terni, Orlando Massell, esprime il suo « apprezzamento per l’iniziativa che può essere estesa anche ad altre scuole del territorio ternano. L’azienda farmaceutica comunale anche in questa occasione ha dimostrato di essere una importante risorsa a disposizione dell’intera collettività».