Covid, Ternana: test tutti negativi

Tutto liscio. C’è il risultato dei test sierologici effettuati da giocatori e staff tecnico della Ternana a partire dalla giornata di martedì, quando a piccoli gruppi i rossoverdi si sono ritrovati in centro per il check sanitario: la società di viale della Bardesca ha comunicato nella mattinata di venerdì che c’è l’esito negativo. Si resta in attesa di capire – al netto del consiglio federale già svoltosi – in che modalità si potrà ripartire: c’è una netta spaccatura in Lega Pro e numerosi medici sociali, nelle ultime ore, hanno ribadito che l’attuale protocollo Figc è di fatto inattuabile nella terza serie italiana. Da oggi via libera agli allenamenti individuali – facoltativi – a porte chiuse.

L’AVVIO DEI TEST