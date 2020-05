Ternana, ‘reunion’ per i test sierologici

Gruppi da sei, mascherine e distanziamento sociale, al netto della voglia di salutarsi come se l’emergenza epidemiologica non esistesse. Tempo di ‘reunion’ martedì pomeriggio in piazza del Mercato per staff tecnico e giocatori della Ternana, rientrati in città dopo una settimana di libertà concessa dalla società di via della Bardesca. Test sierologici per tutti in attesa di capire come si evolverà la situazione: l’attenzione è concentrata sul consiglio federale della Figc in programma mercoledì mattina.

COVID: CALCIO, STOP FINO AL 14 GIUGNO

Buon umore

Man mano i giocatori sono arrivati in centro città – ad occhiare che tutto filasse liscio il responsabile della comunicazione Lorenzo Modestino e il team manager Mattia Stante, la presenza di fotografi non permetteva di fare troppi passi falsi – per sottoporsi al test. Buon umore («occhio, cosa sono questi assembramenti?», l’esordio di capitan Defendi dopo l’arrivo in bicicletta), scambi sul vivere quotidiano (tutti hanno avuto la chance di rivedere i propri affetti) e curiosità sull’immediato futuro: inevitabile un accenno all’appuntamento di domani per conoscere il proprio destino.