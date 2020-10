Covid Terni, chiusa per tre giorni la Provincia

Scoperta di un dipendente del settore tecnico positivo al Covid-19, sospensione delle attività in corso – con evacuazione – e chiusura al pubblico dell’ala di palazzo Bazzani interessata. È accaduto alla Provincia di Terni martedì mattina, come informa lo stesso ente: ci sarà la sanificazione per l’intero edificio dopo l’attivazione delle specifiche procedure.

POSITIVO IN PROVINCIA A TERNI: «NON È SOLO INFLUENZA»

Tre giorni stop

Il presidente della Provincia Giampiero Lattanzi si è mosso dopo aver parlato con il servizio igiene e prevenzione dell’ente. «Il personale del settore tecnico è stato fatto uscire dagli uffici della Provincia, sospendendo le attività tecnico-amministrative. Il provvedimento di chiusura durerà tre giorni a partire da oggi, gli uffici – viene specificato – riapriranno venerdì mattina salvo il verificarsi di altre situazioni di emergenza. Le operazioni di sanificazione riguarderanno sia il settore tecnico che tutti gli uffici della Provincia siti all’interno di Palazzo Bazzani nella parte occupata dall’amministrazione provinciale». Salgono a tre i casi di positività al coronavirus fra i dipendenti dell’ente.