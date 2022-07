Comune Terni, positivo presidente consiglio comunale Ferranti

Il presidente del consiglio comunale di Terni, Francesco Maria Ferranti, è positivo al Covid. Lo ha annunciato lui stesso nel primo pomeriggio di lunedì, proprio a poche ore dalla riunione dell’assise: «Oggi per la prima volta in quattro anni non potrò presiedere la seduta. Sono difatti risultato positivo al Covid-19. Grazie a Dio sto benone, solo un raffreddore: mi dispiace molto però non poter svolgere il mio ruolo di rappresentanza istituzionale della città e dell’istituzione che presiedo. Voglio consigliare – chiude – a tutti di recarsi subito nelle strutture sanitarie convenzionate e nelle farmacie, per effettuare il tampone di controllo non appena si avvertono i classici sintomi della malattia. Solo così ognuno di noi può dare il proprio contributo utile al contenimento della pandemia».

