Covid Terni, procura chiusa per sanificazione

Dopo il tribunale di Terni, che lunedì è rimasto chiuso per procedere alla sanificazione degli spazi a seguito di due positività fra gli avvocati ternani -, martedì lo ‘stop’ alle attività è toccato alla procura della Repubblica. Anche in questo caso è stata disposta la sanificazione degli uffici come misura anti Covid. Come per il palazzo di Giustizia di corso del Popolo, anche per la sede di palazzo Gazzoli l’interruzione dei servizi dovrebbe durare una sola giornata, tempo necessario per procedere con le operazioni da parte del personale addetto.

