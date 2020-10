Covid Terni, chiusura anticipata dei parchi

Novità per alcune delle aree verdi più rilevanti di Terni. A disporle il sindaco Leonardo Latini con una specifica ordinanza in quanto «l’evoluzione della nuova fase dell’emergenza Covid-19 comporta la necessità di modificare in via temporanea la disciplina relativa all’accesso, utilizzo, apertura e chiusura temporanea dei parchi e dei giardini comunali». Le misure entreranno in vigore da sabato 24 ottobre e saranno attive fino al termine dell’emergenza epidemiologica. Chi violerà il provvedimento rischia una sanzione di 100 euro. A controllare sarà la Sogest Italia.

PARCHI E ATTI VANDALICI A TERNI: GLI ORARI CHE ERANO IN VIGORE

LA NUOVA ORDINANZA – DOCUMENTO

I nuovi orari di apertura



La Passeggiata – 7.30

Parco Ciaurro – 7.40

Ex foresteria – 7.50

Parco ‘Emanuela Loi’ – 8

Parco Le Grazie – 8.10

Parco via Mola di Bernardo – 8.20

Via delle Palme – 8.30

Quando chiudono



La Passeggiata – 20.30

Parco Ciaurro – 20.50

Ex foresteria – 21.10

Parco ‘Emanuela Loi’ – 21.30

Parco Le Grazie – 21.50

Parco via Mola di Bernardo – 22.10

Via delle Palme – 22.30