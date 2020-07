Parchi e atti vandalici: c’è l’ordinanza a Terni

I giardini de ‘La Passeggiata’, il parco ‘Ciaurro’, il ‘Le Grazie’, l’area in via Mola di Bernardo, via delle Palme, l’ex foresteria e viale Trento per l’Emanuela Loi’. Per un totale di venti ingressi che dovranno essere controllati: mercoledì è stata firmata l’ordinanza per la regolamentazione degli orari di alcune aree verdi di Terni. La motivazione – sul tema c’è stato un acceso dibattito anche nelle ultime settimane, molti residenti del centro sono esasperati – è legata in particolar modo agli atti vandalici notturni e alla necessità di correre ai ripari per evitare ulteriori danni.

NOTTI DA INCUBO TRA VIA GIANNELLI E IL PARCO: «SIAMO ESASPERATI»

La novità

Come noto l’amministrazione ha stipulato un patto di collaborazione con l’associazione ‘Terni col Cuore’: sarà quest’ultima – attraverso personale specializzato della Sogest Italia – ad occuparsi del controllo e della verifica di apertura/chiusura di parchi e giardini pubblici. Il provvedimento entrerà in vigore una volta posizionati gli appositi segnali.

‘LA PASSEGGIATA’ NEL MIRINO: ATTI VANDALICI RECENTI

Gli orari estivi

Il parco ‘La Passeggiata’ resterà aperto dalle 6 alle 2 (quattro ore di chiusura); per il ‘Ciaurro’ si va dalle 6.10 alle 1.40; l’ex foresteria dalle 6.20 alle 1.20; viale Trento ‘Emanuela Loi’ dalle 6.30 alle 1; il ‘Le Grazie’ dall 6.40 a 00.40; nell’area di via Mola di Bernardo si potrà accedere dalle 6.50 a 00.20, mentre in via delle Palme via libera dalle 7 fino a mezzanotte.

L’ACCORDO DI FINE MAGGIO

Gli orari invernali e le sanzioni



In questo caso per ‘La Passeggiata’ c’è la fascia oraria 6.30-24; parco ‘Ciaurro’ 6.40-23.40; ex foresteria 6.50-23.20; viale Trento ‘Emanuela Loi’ 7-23; via Mola di Bernardo 7.20-22.20; via delle Palme 7.30-22 e ‘Le Grazie’ 7.10-22.40. L’inottemperanza comporterà una sanzione amministrativa da 100 a 300 euro. Post lockdown erano stati gruppi di volontari delle associazioni ambientali, Protezione civile e Guardie zoofile ad occuparsi delle attività sussidiarie di presidio: per loro – Aeza, Cers, Guardia nazionale, Age, Prociv Collescipoli e altre ancora – c’è un rimborso complessivo di 3 mila euro.