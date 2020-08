Covid Umbria, 11 nuovi casi su 632 tamponi

Sono undici i nuovi casi di covid-19 accertati in Umbria nelle ultime 24 ore. I tamponi eseguiti in più sono 632 tamponi (il totale sale a 142.579): l’aggiornamento è alle 11.31 di lunedì 24 agosto. Aumentano anche le guarigioni, da 1.394 a 1.395: l’unica di giornata si registra a Passignano sul Trasimeno.

Dove sono. Gli isolamenti



Le positività – complessivamente dall’inizio dell’emergenza sono 1.650 – in più sono state rilevate a Bastia Umbra (1), Collazzone (1), Ferentillo (1, era covid-free da fine aprile), Narni (1), Perugia (5) e da fuori regione (2). Per ora non è conteggiato il caso di Avigliano Umbro, ufficializzato dal sindaco Luciano Conti. Stabile il numero dei pazienti ricoverati (12, 8 dei quali all’ospedale di Terni e 4 a Perugia, in quest’ultimo caso c’è una persona in terapia intensiva). Invariato il numero dei decessi (80). Gli isolamenti domiciliari sono 1.400 (-55 rispetto ai 1.455 di domenica); ad essere usciti dalla misura sono invece 33.295 persone (+145).

PRIMO CASO ASSOLUTO AD AVIGLIANO UMBRO

Gli attuali positivi

Al momento in Umbria ci sono 38 casi a Terni, quindi Perugia (37, +5), Assisi (19), soggetti provenienti da fuori regione (10, +2), Bastia Umbra (9, +1), Narni (8, +1), Foligno (8), Umbertide (5), Todi (5), Panicale (5), Passignano sul Trasimeno (4, -1), Deruta (3), Collazzone (2, +1), Stroncone (2), Città di Castello (2), Castiglione del Lago (2), Bettona (2), Amelia (2), Trevi (1), Spoleto (1), San Venanzo (1), Orvieto (1), Ferentillo (1, +1), Nocera Umbra (1), Marsciano (1), Magione (1), Gubbio (1), Corciano (1), Città della Pieve (1) e Acquasparta (1). Il totale è di 175, con 29 comuni coinvolti.

Fiumicino, c’è un positivo di Perugia

Proseguono i controlli negli aeroporti romani per chi rientra dalle vacanze all’estero. Nella giornata di domenica a Fiumicino sono stati trovati ventuno positivi: tra loro – informa la Regione Lazio – c’è anche un cittadino di nazionalità greca residente a Perugia.