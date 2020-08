Covid, primo caso ad Avigliano Umbro

C’è il primo caso assoluto dall’inizio dell’emergenza epidemiologica covid-19 ad Avigliano Umbro. Lo ha comunicato nella mattinata di lunedì il sindaco, Luciano Conti: l’uomo, sintomatico, è ricoverato all’ospedale di Terni e «per questo motivo non è necessario da parte mia emettere nessuna ordinanza di isolamento contumaciale».

La ricostruzione

Il primo cittadino – non si tratterebbe di un giovane rientrato dalle vacanze, bensì di un operaio di una ditta edile andato al ‘Santa Maria’ per sintomi da covid e poi risultato positivo – specifica che «è in corso la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti; la situazione è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari. Al cittadino aviglianese vanno i miei migliori auguri di pronta guarigione. Rinnovo l’invito a tutta la popolazione a mantenere alta l’attenzione sull’uso corretto – conclude – e strettamente necessario di tutte le misure per prevenire i contagi».