Covid, 132 nuovi casi: attuali a quota 1.115

Sono 132 (il totale dall’inizio dell’emergenza epidemiologica è di 3.189) i nuovi casi di Covid-19 accertati in Umbria nelle ultime 24 ore. L’aggiornamento è alle ore 10.26 di sabato 10 ottobre: le guarigioni in più sono 21 (totale 1.986), gli attuali positivi salgono così a quota 1.115 (+110). La dashboard della Regione Umbria segnala inoltre l’88esimo decesso con Covid, riguardante una 92enne di Nocera Umbra ricoverata a Terni. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.173 tamponi per un numero complessivo da marzo che è ora pari a 225.964. Dall’inizio dell’emergenza sono state riscontrate 3.189 positività (+132), numero che comprende guarigioni e decessi.

Ricoveri ed isolamenti

Le persone positive ricoverate salgono a 64 (+1): 25 all’ospedale di Terni (invariato, sempre 4 i pazienti in rianimazione); 24 all’ospedale di Perugia (-1, anche in questo caso ci sono 4 terapie intensive), 11 a Città di Castello (+2, nessuno in intensiva) e 4 a Foligno (invariato, nessuno in rianimazione). In 3.208 sono in isolamento (+154) e dalla misura sono sin qui uscite 47.606 persone (+284).

Le positività dell’ultimo giorno vengono segnalate nei territori comunali di Perugia (38), persone fuori regione (17), Bastia Umbra (11), Assisi (9), Narni (8), Terni (8), Corciano (7), Gubbio (5), Passignano sul Trasimeno (5), Marsciano (3), San Gemini (3), Tuoro sul Trasimeno (3), Amelia (2), Foligno (2), Panicale (2), Valfabbrica (2), Magione (2), Arrone (1), Collazzone (1), Gualdo Cattaneo (1), San Venanzo (1) e Spoleto (1). La percentuale di positività odierna sul numero dei tamponi è del 6,07%.

Così gli attuali positivi sul territorio umbro: Perugia è a quota 329, seguono Terni (129), fuori regione (89), Bastia Umbra (64), Assisi (54), Foligno (48), Corciano (42), Magione (32), Narni (26), Spoleto (24), Gubbio (23), Città di Castello (21), Passignano sul Trasimeno (20), Panicale (19), Tuoro sul Trasimeno (15), Marsciano (14), Gualdo Tadino (13), San Giustino, Gualdo Cattaneo (9), Sellano, Orvieto, Fossato di Vico (8), Valfabbrica, Umbertide, Bettona (7), Todi, San Gemini (6), Sigillo, Deruta (5), Trevi, Spello, Citerna, Amelia (4), Stroncone, San Venanzo, Polino, Massa Martana, Collazzone, Città della Pieve, Castiglione del Lago, Castel Viscardo, Bevagna, Arrone (3), Sant’Anatolia di Narco, Piegaro, Nocera Umbra, Montefranco, Montecchio (2), Preci, Norcia, Montefalco, Montecastrilli, Monte Castello di Vibio, Guardea, Giano dell’Umbria, Ficulle, Ferentillo, Cannara, Attigliano e Alviano (1).