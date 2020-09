Covid Umbria, 17 nuovi casi. Tre ricoveri in più

Sono 17 i nuovi casi e 8 le guarigioni in più in Umbria nelle ultime 24 ore. L’aggiornamento in merito alla situazione Covid-19 in Umbria è alle 12.47 di mercoledì 16 settembre: gli attuali positivi salgono così a 473 (2.117 dall’inizio dell’emergenza epidemiologica). Invariato il numero dei decessi (81). I tamponi effettuati sono 1.798, con il totale che aumenta a quota 181.097

I nuovi casi e i ricoveri

Le positività sono state accertate nei territori comunali di Perugia (7), persone provenienti da fuori regione (4), Spoleto (3), Bastia Umbra, Sellano e Terni (1). I pazienti ricoverati sono 32 (+3 rispetto a martedì): 17 sono all’ospedale di Terni (+2, scendono da 3 a 2 le terapie intensive), i restanti 15 a Perugia (+1, in rianimazione 3 persone, numero invariato).

Le guarigioni e gli isolamenti

Le persone guarite nell’ultimo giorno si trovano nelle aree comunali di Umbertide (3), Terni, Gubbio, Panicale e Bettona (1). I soggetti in isolamento sono 1.855 (+145), mentre ne sono usciti in 39.134 (+310).

Il quadro aggiornato a mercoledì mattina per gli attuali positivi è il seguente: Perugia (98), Terni (85), i fuori regione (58), Foligno (20), Orvieto (13), Narni (12), Gubbio, Cannara (11), Spoleto, Norcia (10), Sellano (9), Todi, Stroncone, Deruta (8), Umbertide, Collazzone, Bastia Umbra (7), Bevagna (6), Passignano sul Trasimeno, Città di Castello, Acquasparta (5), Spello, San Giustino, Panicale, Gualdo Cattaneo, Giano dell’Umbria, Citerna, Assisi (4), Piegaro, Nocera Umbra, Montecastrilli, Cascia (3), Torgiano, San Gemini, Montefalco, Magione, Corciano, Città della Pieve, Avigliano Umbro, Amelia (2), Trevi, San Venanzo, Sant’Anatolia di Narco, Pietralunga, Penna in Teverina, Guardea, Fratta Todina, Ferentillo, Fabro, Castiglione del Lago, Castel Viscardo, Castel Ritaldi, Bettona e Alviano (1).

Centro salute mentale Orvieto, trasloco e nuova sede

L’Usl Umbria 2 informa che «dalle 8 di venerdì 18 settembre alle ore 20 di lunedì 21 settembre, il Centro di salute mentale di Orvieto resterà chiuso per le attività di trasloco nella nuova sede di località Fontanelle di Bardano, via dei Vasari 11. Saranno comunque garantite le attività di emergenza, il numero di servizio da contattare è il seguente: 340.7245957, nei seguenti orari: venerdì 18 dalle 8 alle 14, sabato 19 dalle 8 alle 14, lunedì 21 dalle 8 alle 20. Da martedì 22 settembre il servizio garantirà le prestazioni sanitarie ed assistenziali nella nuova e confortevole sede di Bardano di Orvieto. Una sede provvisoria per permettere l’avvio dei lavori strutturali ed impiantistici nei locali del centro storico di via Cardinal Cerretti, che ospitano i servizi del SerD e del Csm». Si tratta di lavori per oltre un milione di euro: prevede «interventi radicali di restyling dell’edificio attraverso una riqualificazione complessiva di tipo strutturale e impiantistico oltre che opere di adeguamento antincendio, sismico ed energetico». Per quel che concerne la sede provvisoria di Bardano «gli uffici tecnici, la direzione patrimonio, il servizio informatico e telecomunicazioni della Usl Umbria 2 sono intervenuti in modo corposo ed efficace per programmare ed eseguire interventi di tipo edilizio, strutturale ed impiantistico, per la riattivazione delle utenze e per il cablaggio informatico per ospitare, nel miglior modo possibile, le attività del SerD e del Csm a conferma della grande attenzione riservata dall’azienda sanitaria per la città di Orvieto e per il suo comprensorio finalizzata al consolidamento e potenziamento delle attività sanitarie, sociali e assistenziali».