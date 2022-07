Covid, 2 mila attuali positivi in meno nell’ultima settimana

Alle ore 8.00 di mercoledì 27 luglio 2022 gli attuali positivi al Covid-19 in Umbria sono 21.349 (-260 rispetto al giorno precedente). I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 1.262 per una percentuale di positivi sui tamponi effettuati (5.126 test di cui 815 molecolari e 4.311 antigenici) pari al 24,61% (martedì 26 luglio era del 21,35%). Nello stesso arco temporale risultano 1.510 guarigioni e 12 decessi (totale 1.954 dall’inizio della pandemia, di mezzo c’è anche il riallineamento dei sistemi informativi, ecco spiegato il perché dell’alto numero). Alla data del 27 luglio le persone positive ricoverate negli ospedali umbri sono 294 (invariato) di cui 158 (-3) in area medica Covid, 130 (+3) in altri reparti ospedalieri e 6 (invariato) in terapia intensiva.

