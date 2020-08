Covid Umbria, 29 nuovi casi: ora sono 200

Duecento attuali positivi al Covid-19 in Umbria: un numero che non si raggiungeva dallo scorso 6 maggio (215). L’aggiornamento è alle ore 12.23 di martedì 25 agosto. Nelle ultime 24 ore in Umbria sono stati registrati 29 nuovi casi di coronavirus, maggiore incremento dal 5 aprile (29 anche in quel caso). Dall’inizio dell’emergenza sono 1.679 le persone risultate positive. Numero che comprende i decessi – fermi ad 80 – e le guarigioni: 4 nelle ultime 24 ore per un totale di 1.399.

I nuovi casi e le guarigioni

Le positività emerse nelle ultime 24 ore sono 29, così dislocate: fuori regione 7, Stroncone 5, Acquasparta 3, Terni 3, Perugia 3, Foligno 2, Avigliano Umbro 1, Bettona 1, Montecastrilli 1, Narni 1, San Venanzo 1, Umbertide 1. Le 4 guarigioni riguardano invece i territori di Passignano sul Trasimeno (1), Perugia (3).

Gli attuali positivi

I 200 casi attuali sono così suddivisi: Terni 41 (+3), Perugia 37 (=), Assisi 19 (=), fuori regione 17 (+7), Foligno 10 (+2), Narni 9 (+1), Bastia Umbra 9 (=), Stroncone 7 (+5), Umbertide 6 (+1), Todi 5 (=), Panicale 5 (=), Acquasparta 4 (+3), Deruta 3 (=), Passignano sul Trasimeno 3 (-1), Bettona 3 (+1), San Venanzo 2 (+1), Collazzone 2 (=), Città di Castello 2 (=), Castiglione del Lago 2 (=), Amelia 2 (=), Trevi 1, Spoleto 1, Orvieto 1, Nocera Umbra 1, Montecastrilli 1 (+1), Marsciano 1, Magione 1, Gubbio 1, Ferentillo 1, Corciano 1, Città della Pieve 1, Avigliano Umbro 1 (+1).

Ricoveri, tamponi e isolamenti

I ricoveri – alle ore 12.23 di martedì – passano da 11 a 13 (+2). L’incremento riguarda l’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, passato da 8 a 10 ricoveri (nessuno in intensiva). A Perugia le persone ricoverate sono 3, di queste 1 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.010 tamponi per un totale di 144.589. Le persone in isolamento sono 1.460 (+60) mentre quelle sin qui uscite dalla misura sono 33.436 (+141).

Terzo caso a San Venanzo

Il sindaco Marsilio Marinelli, martedì, ha reso noto il terzo caso nel territorio comunale: «Trattasi – spiega – di un giovane asintomatico, di ritorno dalle vacanze. Al nostro concittadino, nei confronti del quale è stata emessa apposita ordinanza di isolamento contumaciale presso il proprio domicilio, vanno gli auguri di una pronta guarigione.Ancora una volta si raccomanda: mascherina, distanziamento, igiene delle mani».

