Covid, positivo un parroco del ternano

Asintomatico ma positivo al Covid-19, con il tampone eseguito a seguito di contatti con una persona risultata precedentemente positiva e quindi un’origine del contagio che non sarebbe esterna al territorio di appartenenenza. Si preannuncia impegnativa l’indagine epidemiologica relativa al caso di coronavirus che riguarda un parroco della diocesi di Todi-Orvieto, operante su alcune frazioni del territorio comunale di Montecastrilli (Terni). L’uomo, infatti, è risultato Covid+ e, asintomatico, è stato posto in isolamento coattivo.

L’indagine epidemiologica

Sarebbero diversi i contatti intrattenuti dal parroco, presso i fedeli della propria zona, in molti casi persone anziane. E fra di loro c’è una giustificata preoccupazione per la situazione venutasi a creare. Il servizio di igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 2 sta ricostruendo tutte le situazioni di potenziale rischio, relative ai contatti del presule con la popolazione ed altri conoscenti – che sarebbero numerosi -, per poi procedere alle even tuali misure ed ai test previsti per scongiurare – o limitare – possibili focolai.